Врач связала ночное онемение рук с туннельными синдромами

Невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова объяснила, что руки по ночам чаще немеют из-за сдавления нервов в локтевом или запястном канале, а не из-за проблем с позвоночником, сообщает RT .

«Ночью мы подгибаем запястья или долго лежим на руке, сдавливая нерв. Симптомы при этом возникают в покое и часто будят человека: может возникать онемение, жжение, покалывание. Механизм прост: нерв получает раздражающее воздействие в локтевом или запястном канале. При запястном синдроме немеют большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного, при локтевом — безымянный и мизинец», — пояснила Лавренова.

При туннельных синдромах шея не болит, а онемение затрагивает зону конкретного нерва. Грыжа диска в шее тоже может вызвать онемение пальцев, сдавливая нервный корешок. Однако симптомы возникают и днем, и ночью, часто связаны с движениями шеи и обычно сопровождаются болью от шеи в руку.

По словам врача, при поражении корешка C6 немеют большой и указательный пальцы, C7 — средний, C8 — безымянный и мизинец. Врач ставит диагноз после осмотра. При подозрении на грыжу может понадобиться магнитно-резонансная томография, при туннельном синдроме — электронейромиография.

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