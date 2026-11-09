В Челябинской области 28,3% работников получают не более 45 тысяч рублей

В Челябинской области 28,3% работников зарабатывают до 45 тысяч рублей в месяц включительно, а 2,7% — от 200 тысяч. Такие данные опубликовал центр экономических исследований «РИА Рейтинг», сообщает kursdela.biz .

Исследователи использовали официальную статистику за сентябрь 2025 — август 2026 года с учетом выплаты подоходного налога. Они распределили места по доле высокооплачиваемых сотрудников.

Половина работников Челябинской области получает от 43 до 91 тысячи рублей в месяц. По 25% зарабатывают меньше и больше этого диапазона. В среднем по России типовая зарплата составляет от 46 до 115 тысяч рублей. Доля работников с доходом от 200 тысяч достигает 7,5%, с зарплатой не более 45 тысяч — 24,6%.

Рейтинг возглавила Чукотка: 42% работников получают от 200 тысяч рублей, 2,2% — не более 45 тысяч. Типовая зарплата составляет от 122 до 293 тысяч рублей. В первую пятерку также вошли Магаданская область (28,4% высокооплачиваемых сотрудников), Ямало-Ненецкий автономный округ (25,2%), Москва (24,4%) и Ненецкий автономный округ (17,6%).

В Ивановской и Псковской областях, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии и Калмыкии доля работников с высокими зарплатами оказалась ниже 1%.

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