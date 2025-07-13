В Кентукки неизвестный напал на церковь и убил полицейского

сегодня в 23:01

В американском штате Кентукки произошла серия вооруженных нападений, в результате которых погиб сотрудник полиции и пострадали прихожане баптистской церкви, сообщает РИА Новости .

Нападения начались в аэропорту Блу-Грасс (округ Фейетт), где неизвестный застрелил офицера патрульной службы. После этого преступник скрылся и направился в баптистскую церковь Ричмонд-Роуд в Лексингтоне.

На месте прибывшие правоохранители попытались задержать злоумышленника, но тот открыл огонь. В ходе перестрелки нападавший был ликвидирован, однако до этого он успел ранить «множество людей», как сообщил губернатор Энди Бешир.

Губернатор призвал жителей штата молиться за пострадавших и поблагодарил полицию за оперативное реагирование.

Личность стрелка пока не установлена, мотивы его действий также неизвестны.