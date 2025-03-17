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Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что полное прекращение поддержки Украины со стороны США и вывод всех американских сил покажет, что Соединенные Штаты хотят заключить мир, сообщает РИА Новости.

По его словам, НАТО последует такому же примеру.

«Это наверняка покажет России, что мы серьезно нацелены на мир», — отметил он.

Первые месяцы нахождения Дональда Трампа на президентском посту показали, что он организовал настоящую многоходовку на украинском треке, рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.