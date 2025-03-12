Маневры Трампа вписываются в антироссийскую стратегию США - политолог

«С одной стороны, Трамп регулярно заявляет о промахах предыдущей администрации в рамках поддержки Киева; с другой стороны, во время перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским он припомнил поставку противотанковых комплексов Javelin в свой первый президентский срок. В связи с этим нельзя сделать вывод, что Трамп не хочет ослабления России», - сказал Лунев.

По его словам, политические маневры Трампа вписываются в антироссийскую стратегию США, которая вырабатывалась годами. Белый дом совместно с Европой пытается переложить ответственность за конфликт на Россию, поскольку спустя годы противостояния западное общество потеряло доверие к своим элитам, а Трамп желает убедить американцев, что он сделал все, что смог, принудил Киев к миру, но проблема в России.

Украина с помощью предложения о мире также хочет выйти из образа агрессора, который создал им Трамп в последние недели и решить свои фатальные проблемы на фронте. Существует вероятность, что Трамп продолжает игру лжи и вовсе не собирается прекращать накачивать Украину оружием.

Россия неоднократно соглашалась на мир, начиная с 2014 года, но каждый раз Украина нарушала его при поддержке европейских союзников и США. Гарантий на соблюдение перемирия на этот раз также никто не предоставляет. При такой риторике Россия не может доверять Штатам и тем более нелегитимному киевскому режиму, а подобный дипломатический курс Запада только откладывает мирное урегулирование конфликта, заключил эксперт.