Маневры Трампа вписываются в антироссийскую стратегию США - политолог
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Первые месяцы нахождения Дональда Трампа на президентском посту показали, что он организовал настоящую многоходовку на украинском треке, рассказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.
«С одной стороны, Трамп регулярно заявляет о промахах предыдущей администрации в рамках поддержки Киева; с другой стороны, во время перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским он припомнил поставку противотанковых комплексов Javelin в свой первый президентский срок. В связи с этим нельзя сделать вывод, что Трамп не хочет ослабления России», - сказал Лунев.
По его словам, политические маневры Трампа вписываются в антироссийскую стратегию США, которая вырабатывалась годами. Белый дом совместно с Европой пытается переложить ответственность за конфликт на Россию, поскольку спустя годы противостояния западное общество потеряло доверие к своим элитам, а Трамп желает убедить американцев, что он сделал все, что смог, принудил Киев к миру, но проблема в России.
Украина с помощью предложения о мире также хочет выйти из образа агрессора, который создал им Трамп в последние недели и решить свои фатальные проблемы на фронте. Существует вероятность, что Трамп продолжает игру лжи и вовсе не собирается прекращать накачивать Украину оружием.
Россия неоднократно соглашалась на мир, начиная с 2014 года, но каждый раз Украина нарушала его при поддержке европейских союзников и США. Гарантий на соблюдение перемирия на этот раз также никто не предоставляет. При такой риторике Россия не может доверять Штатам и тем более нелегитимному киевскому режиму, а подобный дипломатический курс Запада только откладывает мирное урегулирование конфликта, заключил эксперт.