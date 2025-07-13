В Москве мужчина убил знакомого ударом кулака в голову в ходе конфликта

Мужчина избил своего знакомого в ходе конфликта на северо-востоке Москвы. От полученных травм пострадавший скончался, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, около подъезд жилого дома на Широкой улице мужчина 1995 года в ходе конфликта нанес своему оппоненту 1981 года рождения удар кулаком в лицо. Пострадавший упал на асфальт, ударившись о лавочку. Мужчину госпитализировали в больницу, где он позднее скончался.

Следователи установили личность и задержали подозреваемого. Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств гибели мужчины и привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в Москве мужчина убил охранника, который требовал оплатить парковку. Злоумышленника задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.