По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, официальная Москва знает, что нужно сделать, чтобы избежать компромиссов в кризисе на Украине, которые могли бы угрожать человеческим судьбам, сообщает РИА Новости .

В интервью блогерам из США Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу глава дипведомства подчеркнул, что приоритет для РФ — это защита людей, которых киевский режим лишил своей истории через законодательные меры.

«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей», — заявил министр.

Он подчеркнул, что сомневающиеся в российской позиции представители Запада могут и дальше продолжать заблуждаться.

«Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что если бы украинские власти шли на компромисс и соблюдали свои же договоренности, тогда у страны был бы шанс сохранить территории.