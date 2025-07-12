Россиянам ответили, могут ли банки интересоваться происхождением денег

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что банки могут интересоваться у клиента происхождением денег, которые он собирается оформить во вклад, сообщает «Прайм» .

Она подчеркнула, что в случае операций на сумму более 600 тыс. рублей банки обязаны сообщать о них в Росфинмониторинг. Однако вопросы могут возникнуть и в отношении операций на меньшие суммы, если кредитная организация посчитает их подозрительными, необычными и т. д.

«Банкам вменено в обязанность мониторить такие операции и за несоблюдение положений 115-ФЗ (грубое или регулярное) их наказывают очень сурово, от штрафов до отзыва лицензии, кредитные организации порой предпочитают, что называется, перебдеть», — пояснила эксперт.

По ее словам, в банках используют системы для автоматической оценки операций. Если программа обнаруживает подозрительную активность (алгоритм не разглашается), банк запрашивает пояснения у клиента. Это может произойти при крупных транзакциях, внезапной активности на неактивном счете и других подобных ситуациях.

При этом клиент при открытии вклада может легко снять все вопросы, если представит в банк документы, которые подтвердят, что это доход по основному месту работы, средства от продажи имущества или наследство после смерти родственника. В иных случаях кредитным организациям также необходимо предоставлять подтверждающие документы или объяснительные.

Ранее стало известно, что эксперты ожидают серьезного снижения ключевой ставки на предстоящем заседании российского Центробанка, которое состоится 25 июля. На прошедшем 6 июня заседании совета директоров регулятор снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых.