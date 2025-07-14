«Одноклассники» и Банк России научат пожилых россиян защищаться от мошенников

«Одноклассники» совместно с Банком России запустили проект «Деньги под защитой». Он специально разработан для пожилых пользователей, которые чаще всего попадаются на уловки мошенников, сообщили в пресс-службе соцсети.

Аналитики провели исследование и выяснили, что люди старше 45 лет наиболее уязвимы перед мошенниками, которые орудуют через соцсети и посредством мобильной связи. Многие пенсионеры плохо разбираются в банковских приложениях и не знают, как защитить свои права и сбережения.

Новый курс от «Одноклассников» и Банка России поможет старшему поколению уверенно пользоваться современными финансовыми технологиями, разобраться в банковских услугах и научиться распознавать мошеннические схемы. Участники получат простые ответы на важные вопросы о безопасности своих денег.

«Люди старшего поколения склонны доверять своему опыту и придерживаться сложившихся привычек. Именно поэтому они сегодня здесь, в „Одноклассниках“. И именно поэтому мы идем сюда с рассказом о том, как меняется финансовый мир, какие финансовые технологии существуют и как ими можно пользоваться безопасно и на благо своим финансовым интересам. А где нужно быть особенно аккуратным, чтобы не попасться на удочку мошенников и различные уловки недобросовестных продавцов. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с этой платформой, адаптируя полезные знания о финансах под интересы самых разных аудиторий. Надеемся, уроки помогут людям разобраться в волнующих их вопросах и защитить свои сбережения от мошенников», — рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Курс «Деньги под защитой» простым языком объяснил пользователям соцсети, как эффективно управлять деньгами, правильно выбирать услуги банков и страховых компаний, разумно использовать пенсионные накопления, а чему категорически нельзя доверять.

С 14 июля на протяжении трех недель в группе Банка России на «Одноклассниках» появится серия обучающих материалов. Участники проекта получат доступ к девяти видеолекциям и информационным карточкам, которые помогут закрепить полученные знания.