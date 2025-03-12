Лавров: Украина сохранила бы свои территории, если бы шла на компромисс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о будущем Украины, если бы ее власти шли на компромисс и соблюдали собственные договоренности. По словам главы дипведомства, Киев проигрывает каждый раз, когда обманывает, сообщает ТАСС .

Лавров уверен, что при соблюдении Киевом своей же инициативы — стамбульских договоренностей 2022 года — у страны все еще были бы границы 1991 года без Крыма и части Донбасса.

«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — заявил Лавров в интервью американским блогерам.

Более того, глава МИД РФ напомнил, что в 2014 году на Украине случился государственный переворот, было сорвано соглашение, подписанное с помощью Германии, Польши и Франции. Если бы этого не произошло, территория страны была бы до сих пор в границах 1991 года, включая Крым. А потом были Минские соглашения, которые также были сорваны.

Ранее Лавров заявил об отсутствии возможности какого-либо компромисса в отношении размещения иностранных «миротворческих» контингентов на территории Украины, указав на недружелюбные намерения западных стран. Потенциальная отправка войск Великобританией и Францией вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы.