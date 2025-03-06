Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии возможности какого-либо компромисса в отношении размещения иностранных «миротворческих» контингентов на территории Украины, указав на недружелюбные намерения западных стран. Потенциальная отправка войск Великобританией и Францией вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы, сообщает «Царьград» .

По словам Лаврова, достижение компромисса по вопросу размещения «миротворцев» на Украине исключено. Он подчеркнул, что присутствие иностранного контингента может стать препятствием для мирного урегулирования конфликта.

«Места для компромисса мы не видим. Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо», — пояснил глава МИД РФ в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Зимбабве Амоном Мурвирой по итогам переговоров.

По данным издания Telegraph, ссылающегося на источники в британском правительстве, между лидерами Великобритании и Франции ведутся тайные переговоры о совместной отправке «миротворческих сил» на Украину после завершения боевых действий. Источники сообщают о неполной поддержке инициативы британским премьером Киром Стармером, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает активно продвигать идею, ранее обсуждавшуюся с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском, о размещении военных на Украине.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала о планах Запада по размещению на Украине «миротворческого» контингента численностью около 100 тысяч человек под предлогом восстановления боеспособности украинской армии, что, по мнению СВР, равносильно фактической оккупации страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворческих сил возможно только при условии согласия всех сторон конфликта, подчеркнув преждевременность обсуждения данного вопроса. Ранее он воздерживался от комментариев относительно того, что Россия якобы не имела бы возражений против размещения миротворцев на Украине.