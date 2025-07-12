«Травят людей»: москвичка нашла грибы с плесенью в бургере из «Вкусно и точка»

Посетительнице столичного ресторана быстрого питания «Вкусно и точка» продали бургер, внутри которого были найдены грибы с плесенью. При этом девушке отказывались вернуть деньги за заказ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел накануне в заведении в ТЦ «Глобал Сити» на Кировоградской улице.

На опубликованных кадрах видно, как слипшиеся грибы из приготовленного во «Вкусно и точка» бургера покрыты белой плесенью.

«У нас уже вот так травят людей, и за 380 рублей ты получаешь плесень бонусом», — рассказала возмущенная москвичка.

При этом девушка утверждает, что после жалобы администратор отказалась возвращать деньги за заказ, заявив, что с бургером «все в порядке». Однако после разбирательств клиентке все же вернули деньги.