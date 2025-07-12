Торбахов перестал быть владельцем контрольного пакета акций «ВымпелКома»

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Александр Торбахов больше не является совладельцем «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Также его долю в компании «Коперник-Инвест 3» распределили между другими совладельцами, сообщает РБК .

При этом сам Торбахов отказался отвечать на вопросы журналистов. Представитель «ВымпелКома» также не стал давать комментариев.

Торбахов дважды возглавлял компанию — в 2009-м и весной 2020 года. Недавно предприниматель покинул пост гендиректора «Коперник-Инвест 3».

Ранее капитал основателя и крупнейшего акционера фармкомпании «Промомед» Петра Белого превысил 1 млрд долларов. Предприниматель стал пятым миллиардером в стране, который заработал состояние на производстве лекарств.