Forbes: новый миллиардер, заработавший капитал в фармацевтике, появился в РФ

Капитал основателя и крупнейшего акционера фармкомпании «Промомед» Петра Белого превысил 1 млрд долларов. Предприниматель стал пятым миллиардером в стране, который заработал состояние на производстве лекарств, сообщает ТАСС .

Как пишет Forbes, основу состояния бизнесмена составляет контрольный пакет акций ПАО «Промомед» (у него около 88%). На 9 июня цена одной акции в ходе вечерней сессии на Московской бирже была 420,85 рубля, то есть стоимость пакета владельца компании — 78,4 млрд рублей.

Ранее миллиардерами в фармацевтике стали совладельцы холдинга «Огмент инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков, основатели компаний «Р-фарм» Алексей Репик и «Фармасинтез» Викрам Пуния, владельцы фармдистрибьюторов: группы «Протек» — Вадим Якунин и компании ФК «Пульс» — Эдуард Нетылько.

«Промомед» была основана в 2005 году. В структуру компании входят R&D-центр и завод «Биохимик».

Ранее состояние богатейших миллиардеров РФ выросло на 22,6 млрд долларов с начала года. Первое место в топе сохранил один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин.