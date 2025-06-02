Состояние богатейших миллиардеров РФ выросло на 22,6 млрд долларов с начала года

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2025 года состояние богатейших миллиардеров России выросло на 22,6 млрд долларов. При этом первое место в рейтинге сохранил один из владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, сообщает РИА Новости .

Его состояние увеличилось на 3,83 млрд долларов — до 31,7 млрд долларов. На втором месте «золотого» рейтинга расположился совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Он увеличил состояние на 561 млн долларов — до 25,9 млрд долларов.

Третье место досталось Владимиру Лисину — бенефициару сталелитейной компании НМЛК. При этом его состояние сократилось на 1,62 млрд долларов и составило 24,2 млрд долларов.

В марте показатель роста состояния самых богатых бизнесменов России с начала года составил 7,764 млрд долларов. За это время акционер крупнейшего отечественного производителя железной руды «Металлоинвеста» Алишер Усманов увеличил свое состояние на 3,1 млрд долларов, а Владимир Потанин — на 1,77 млрд долларов.

«Индекс миллиардеров» Bloomberg — это ежедневный рейтинг из 500 богатейших людей планеты. Он рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компаний. Цифры обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.