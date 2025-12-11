сегодня в 13:13

Лавров: к настоящему времени РФ передала Украине 11 тыс тел бойцов ВСУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на данный момент РФ передала Украине уже 11 тыс. тел боевиков ВСУ, сообщает ТАСС .

«В ответ получили 201 тело наших бойцов», — уточнил Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования конфликта на Украине.

Также глава дипведомства подчеркнул, что потери украинской армии в ходе конфликта превысили 1 млн человек. Министр иностранных дел уточнил, что людские потери ВСУ продолжают расти.

Ранее Лавров заявил, что Россия даст ответ на размещение иностранных войск на Украине. То же самое касается экспроприации активов европейцами.

