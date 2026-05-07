ВСУ попытались ударить по гражданским объектам в Петербурге 7 мая

Российские средства радиотехнической разведки обнаружили в воздушном пространстве Латвийской республики группу из шести БПЛА около 03:40 по московскому времени. В то же время в воздухе над территорией Латвии были замечены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

Около 4 часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА исчезли в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой дрон проник в российское воздушное пространство, но был сбит средствами ПВО в 04:41 в районе населенного пункта Лихачево.

Специалисты провели экспертизу и выявили, что обломки воздушной цели, атаковавшей РФ из воздушного пространства Латвии, принадлежат БПЛА Ан-196 «Лютый» украинского производства.

