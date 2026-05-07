В кампусе СберУниверситета появился «Сад ученых»

В кампусе СберУниверситета прошла церемония закладки «Сада ученых». Он посвящен выдающимся современным российским исследователям, с которыми корпоративный университет будет строить партнерские отношения.

Деревья высажены при участии Артема Оганова, чьи методы позволяют предсказывать структуры новых материалов; Константина Анохина, автора теории когнитома; Валентина Ананикова, пионера цифровой химии в России; Ильи Ямпольского, создавшего автономно светящиеся растения; Степана Калмыкова, разработавшего технологии обращения с ядерным наследием и радиофармпрепараты для ядерной медицины; Артема Абакумова, исследующего материалы для источников энергии методами электронной микроскопии; Александра Асмолова, автора концепции гуманитарного проектирования будущего; Юлии Горбуновой, создающей молекулярные ансамбли на основе природоподобных соединений для сенсорики, медицины и катализа новых материалов; Антона Максимова, развивающего «зеленую» нефтехимию; Михаила Лебедева, нейрофизиолога, работающего над нейроинтерфейсами; Евгения Адамова, создателя научно-технических основ новой технологической платформы ядерной энергетики для экологической безопасности будущего. Также свои именные деревья получили Юрий Оганесян, открывший сверхтяжелые химические элементы и расширившего таблицу Менделеева, и Александр Сергеев, специалист по лазерам сверхмощных импульсов.

«Сад ученых — символ, который олицетворяет нашу миссию и главную задачу. Здесь, в СберУниверситете, мы планируем развивать науку и технологии, выстраивать связи между обучением, исследованиями и потребностями бизнеса. Сегодня мы сделали первый шаг — построили мост между поколениями представителей российской науки — настоящего и будущего. Школьники, посадившие сегодня деревья, через годы смогут вернуться сюда уже в роли исследователей — это та цель, ради которой проект и задуман», — отметил научный руководитель СберУниверситета Артем Оганов.

Саженцы для сада вырастили в Мичуринском государственном аграрном университете — одном из старейших центров отечественной селекции. В саду посажены десять сортов яблонь: «Антоновка», «Мартовское», «Былина», «Вымпел», «Памяти Нестерова», «Победа» Черненко, «Северный синап», «Ветеран», «ХаниКрисп» (Honeycrisp) и «Дарк Идол», а также один сорт алычи «Кубанская комета».

Каждое дерево сажали вместе — ученые и школьники из одной из школ-партнеров проекта: Гимназии Сколково, Школы «Летово Джуниор», Сеченовского Предуниверсария, Мичуринского лицея, Никифоровской и Устьинской СОШ.