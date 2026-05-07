В Калуге школьник получил ножевое ранение во время игры со сверстниками

В Калуге произошел инцидент с участием школьников: семиклассник получил ножевое ранение в ногу. По данным управления образования Калуги, ребенок пострадал во время игры с другими детьми, пишет «Подъем» .

В соцсетях распространилась версия, в которой говорится о конфликте. По неофициальным данным, двое учеников 7 и 8 класса возвращались домой после уроков и встретили семиклассника из своей же школы. В ходе возникшей ссоры один из подростков достал нож и ранил сверстника.

В управлении образования Калуги журналистам заявили иное. По словам чиновников, травму ребенок получил во время игры вне школы. Фигурировал ли в происшествии нож, в ведомстве не уточнили.

В управлении добавили, что 6 мая после занятий случайные свидетели вызвали скорую помощь. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Учащиеся и их родители, по данным властей, претензий друг к другу не имеют.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.