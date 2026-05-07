В Химках капремонт Луневской школы выполнили на 50%

Капитальный ремонт Луневской школы в Химках выполнен почти на 50%. 30 апреля глава округа Инна Федотова проверила ход работ вместе с педагогами и родителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лунёвская школа — единственное образовательное учреждение в поселке. Сейчас подрядчик усилил команду: на объекте ежедневно работают около 100 специалистов.

В здании продолжаются общестроительные и отделочные работы, обновляется фасад, монтируются инженерные системы. Параллельно разрабатывается концепция внутреннего оформления помещений. Стены украсят художественные композиции, посвященные выдающимся личностям и памятным местам, связанным с историей округа и региона.

«Работы ведут в рамках Народной программы «Единой России». Школа рассчитана более чем на 800 мест и имеет большое значение для всего микрорайона. Продолжим контролировать ход работ, чтобы дети пришли в современную, комфортную и безопасную школу», — подчеркнула Инна Федотова.

Завершить капитальный ремонт планируют к началу следующего учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.