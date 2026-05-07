В Химках 6 мая провели квест Путь героя ко Дню Победы

Патриотический квест «Путь героя» прошел 6 мая в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Участники проверили знания об истории Великой Отечественной войны и выполнили командные задания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали в преддверии Дня Победы в рамках проекта «Мир и согласие». Гости погрузились в атмосферу военных лет, вспомнили ключевые события и подвиги героев, а также приняли участие в командной игре на логику, смекалку и сплоченность.

«Сегодня, когда в мире предпринимаются попытки исказить правду о подвигах нашего народа, особенно важно не забывать об основных ориентирах. Знание истории — это наш духовный щит. Такие викторины помогают молодому поколению увидеть историю не абстрактно, а через конкретные примеры», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

В администрации напомнили, что ко Дню Победы в Химках подготовили памятные акции, возложения цветов, выставки и патриотические встречи. Мероприятия пройдут во всех микрорайонах округа. Жители также могут присоединиться к онлайн-акциям «Бессмертный полк» и «Мой герой», принять участие в международной игре «Наша Победа» и поблагодарить ветеранов через сайт заботаоветеранах.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.