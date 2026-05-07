Младенцу сломали череп в роддоме на Камчатке

Камчатские врачи искалечили младенца во время родов, сломав ему череп. Суд признал их виновными и назначил наказание, но медучреждение не согласно с таким решением, сообщает Amur Mash.

Женщине делали кесарево в краевом роддоме. Спустя сутки у новорожденного выявили вдавленный перелом теменно-височной области и судорожный синдром. Его перевели в отделение патологии, но состояние малыша стремительно ухудшалось.

Было принято решение направить ребенка на лечение в Санкт-Петербург. Родители подали в суд, обвиняя в произошедшем врачей роддома. Две экспертизы показали, что кесарево сделали слишком поздно, а в меддокументах не оказалось информации о травме малыша.

Суд признал, что медики из роддома неправильно оказали помощь роженице. Он обязал их выплатить по 1,5 млн рублей женщине и ее супругу, а еще по 200 тысяч рублей — бабушкам. Но роддом хочет оспорить приговор.

