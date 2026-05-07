Как оплатить проезд, если терминал не работает, и не получить штраф

Можно ли ехать бесплатно, если сломан терминал

Если коротко, то да.

Но есть оговорки – пассажир должен применить все меры для того, чтобы попытаться оплатить проезд. То есть, если у вас на карте недостаточно средств, она заблокирована или неисправна – это не освобождает от обязанности оплатить проезд. В таком случае из автобуса лучше выйти и разобраться с неработающей картой.

Если же действительно сломан терминал (и другие терминалы) и пассажиры не могут оплатить проезд ни проездными картами, ни банковскими, ни с помощью QR-кода или СБП, то проезд будет бесплатным. То есть неработающее оборудование – это ответственность перевозчика, а не пассажира.

Главное, при попытке оплаты проезда, не пытайтесь оплатить проезд наличными или переводом на личную карту водителя. Это запрещено.

Перевозчик с неисправным терминалом обязан либо сменить транспорт и пересадить пассажиров в автобус с работающими терминалами, либо завершить маршрут без оплаты.