Как оплатить проезд, если терминал не работает, и не получить штраф
В материале РИАМО рассказываем о том, что делать при неисправном терминале в общественном транспорте, как оплачивать проезд в таком случае и какие есть штрафы за безбилетный проезд.
Можно ли ехать бесплатно, если сломан терминал
Если коротко, то да.
Но есть оговорки – пассажир должен применить все меры для того, чтобы попытаться оплатить проезд. То есть, если у вас на карте недостаточно средств, она заблокирована или неисправна – это не освобождает от обязанности оплатить проезд. В таком случае из автобуса лучше выйти и разобраться с неработающей картой.
Если же действительно сломан терминал (и другие терминалы) и пассажиры не могут оплатить проезд ни проездными картами, ни банковскими, ни с помощью QR-кода или СБП, то проезд будет бесплатным. То есть неработающее оборудование – это ответственность перевозчика, а не пассажира.
Главное, при попытке оплаты проезда, не пытайтесь оплатить проезд наличными или переводом на личную карту водителя. Это запрещено.
Перевозчик с неисправным терминалом обязан либо сменить транспорт и пересадить пассажиров в автобус с работающими терминалами, либо завершить маршрут без оплаты.
Когда проезд считается безбилетным
Безбилетным проезд будет считаться, если пассажир решил просто не оплачивать проезд, если у него на карте недостаточно средств, она заблокирована или ее у него вовсе нет. В таком случае кондукторы выпишут штраф, но важно помнить, что выписанный штраф – это не повод высаживать человека из автобуса, он имеет полное право доехать до места назначения.
Что делать, если терминал в автобусе или трамвае не работает
Если вы сели в автобус и поняли, что терминал не работает, постарайтесь использовать все способы оплаты. Иногда не срабатывает NFC, а непосредственно банковская карта сработает. Может не работать один терминал, но работать другой в салоне. Поэтому попробуйте использовать другие карты, терминал, приложить карту не один раз. Обратите внимание на то, могут ли оплатить проезд другие пассажиры и проверьте баланс на своей карте.
Если понятно, что проблема в терминале, то:
- Зафиксируйте неисправность. Сфотографируйте или снимите видео неработающего терминала, продемонстрируйте, что пытались оплатить и что ваша карта с положительным балансом и исправна.
- Обратитесь к перевозчику. Решать проблему с водителем не нужно и не получится. В Москве и Московской области наличными и переводами оплачивать проезд нельзя. Поэтому найдите в салоне номер службы поддержки перевозчика, свяжитесь с ними и следуйте инструкциям.
- Подайте письменную жалобу, если проблема не решена на месте, а контроллер выписал штраф.
Штрафы за безбилетный проезд
В Москве штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет пять тысяч рублей.
В Московской области за попытку проехать «зайцем» тоже придется заплатить пять тысяч рублей.
Куда жаловаться, если штраф выписали неправомерно
Согласно статье 30.3 КоАП РФ жалобу на вынесенное постановление можно оспорить в течение 10 дней со дня его вручения.
- Сначала стоит обратиться непосредственно к перевозчику в службу поддержки и подробно рассказать о том, что произошло.
- Если добиться ничего не получилось, то в Москве можно обращаться в ГКУ «Организатор перевозок» любым удобным способом, в Московской области о проблемах с оплатой и нарушениях правил проезда можно сообщить в «Административную пассажирскую инспекцию». Кроме того, обжаловать штраф можно на портале Госуслуг.
- О проблемах с оплатой можно также сообщить в Роспотребнадзор по телефону 8-800-555-49-43 или на официальном сайте.
- Если решить проблему не удается даже если у вас на руках стопроцентные доказательства того, что вы честно пытались оплатить проезд, нужно обращаться в суд.
Коротко об оплате проезда
- Если терминал в автобусе действительно не работает и оплатить проезд невозможно ни картой, ни QR-кодом, проезд считается бесплатным — это ответственность перевозчика.
- Пассажир должен испробовать все способы оплаты и убедиться, что проблема именно в терминале, а не в карте.
- Если штраф выписали, его можно обжаловать, обратившись к перевозчику, в контролирующие органы. Оплата наличными водителю запрещена.