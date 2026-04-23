В Московской области увеличены штрафы за безбилетный проезд

Мособлдума в ходе 134-го заседания внесла изменения в региональный КоАП. Закон приводит региональное законодательство к единому стандарту с Москвой и увеличивает размер штрафов за неоплату проезда, говорится на сайте Мособлдумы .

«Мы унифицируем состав правонарушения. Ранее существовали разные статьи и разные суммы штрафов: 2 тысячи рублей за безбилетный проезд и 4 тысячи рублей за неправомерное использование льготных документов. Теперь это будет единая статья с фиксированным штрафом в размере 5 тысяч рублей», – пояснил председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Парламентарий привел статистику, согласно которой за второе полугодие прошлого года инспекторами было выписано более 17 тысяч постановлений на общую сумму свыше 35,9 миллиона рублей. «Действующие санкции лишь в 10–20 раз превышали стоимость билета и не несли заградительный характер. Штраф в 5 тысяч рублей эквивалентен уже 25–60 поездкам. Это делает систематическое нарушение финансово бессмысленным», – подчеркнул Максим Коркин.

Важным фактором, по словам председателя Комитета, стала необходимость синхронизации правового поля со столицей. «У нас развивается сеть смежных маршрутов, автобусы курсируют между областью и Москвой. Когда за одно и то же нарушение по одну сторону МКАД штраф 2 тысячи, а по другую – 5 тысяч, это создает путаницу и правовую неопределенность. Мы приводим нормы к единому знаменателю», – сказал Коркин.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.