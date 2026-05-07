В Подольске более 200 школьников посмотрели фильм к 9 Мая

Показ военной драмы «Подольские курсанты» прошел 6 мая в Подольске в преддверии 81-й годовщины Победы. Картину о подвиге воспитанников пехотного и артиллерийского училищ посмотрели более 200 школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фильм «Подольские курсанты», вышедший на экраны в 2020 году, рассказывает о событиях Великой Отечественной войны и подвиге молодых курсантов, вставших на защиту Родины. Идея создания картины принадлежит депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, продюсером выступил Игорь Угольников, производством занималась киностудия «ВоенФильм».

При работе над сценарием использовались свидетельства участников событий и рассекреченные документы Центрального архива министерства обороны Российской Федерации. В рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж» в съемках вместе с профессиональными актерами участвовали жители Подольска, что придало фильму особую достоверность.

Организатором показа стал благотворительный фонд возрождения, восстановления и увековечивания мест, связанных с именем Подольских курсантов. Его основал Николай Иванович Меркулов — последний председатель совета ветеранов училищ, артиллерист 4-й батареи. Фонд обладает правами на показ ленты и уделяет особое внимание просветительской работе с молодежью.

«Уверен, что „Подольские курсанты“ вдохновят подольчан, особенно молодежь, на искреннюю, гордую, глубокую любовь к своей малой родине. Сегодня фильм посмотрели более 200 школьников. Память о подвиге нужно бережно хранить и передавать из поколения в поколение — в этом наша общая ответственность», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.