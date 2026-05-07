В Ногинске сняли клип ко Дню Победы

Патриотический клип ко Дню Победы сняли на площади Победы в Ногинске в рамках областной хоровой акции «Никто не забыт, ничто не забыто». В проекте приняли участие творческие коллективы Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Богородский округ присоединился к масштабной хоровой акции домов культуры Подмосковья «Никто не забыт, ничто не забыто», организованной министерством культуры и туризма региона. Съемки прошли в центре Ногинска — на площади Победы у Вечного огня. Кадры у памятных мест подчеркнули значимость исторической преемственности и уважения к героям войны.

В создании ролика участвовали сотрудники МБУ «Богородский медиацентр». Песню исполнили заслуженная артистка России Валентина Алешина, директор культурного центра «Обухово» Алексей Чернов и хор Ногинской детской школы искусств «Cantabile» под руководством Натальи Овчинниковой.

Название акции взято из строки стихотворения поэтессы, блокадницы Ольги Берггольц, написанного в 1959 году. Песню «Это было как будто вчера» для проекта создал директор культурно-просветительского центра «Дубровицы» в Подольске Евгений Петраков. В каждом муниципалитете сняли собственный клип на фоне знаковых мест, а в единый ролик материалы свели специалисты дворца культуры «Яуза» в Мытищах.

По словам авторов проекта, каждая нота и каждое слово композиции стали данью уважения поколению победителей, подаривших стране мирное небо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.