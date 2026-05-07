В Богородском округе провели выездную диспансеризацию

Выездная диспансеризация для участников проекта «Активное долголетие» и работников учреждений культуры прошла 7 мая в Ногинске на базе Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина. Обследование организовали в рамках программы «Укрепление общественного здоровья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медицинский осмотр провели специалисты ГБУЗ Московской области «Ногинская больница». Прием вел терапевт: пациентам сделали ЭКГ, измерили артериальное давление и взяли анализ крови.

Желающие также прошли обследование с использованием передвижного маммографа и флюорографа. Формат выездной работы позволил участникам пройти основные процедуры без посещения поликлиники.

Врачи напомнили, что регулярная диспансеризация помогает своевременно оценить состояние здоровья и выявить заболевания на ранней стадии. Для сотрудников организаций и предприятий Богородского округа доступна выездная форма обследования при численности коллектива от 20 человек. Подробности можно узнать в управлении по социальным вопросам администрации по телефону +7 (496) 511-22-10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.