Телемост между центрами образования №5 и №45 Богородского округа и школой-партнером из города Наньтун прошел 7 мая на базе Центра образования №5. Ученики обсудили традиции майских праздников и наметили совместные проекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Онлайн-встреча стала первым практическим шагом после подписания в Китае официального договора о международном сотрудничестве. Документ предусматривает развитие дружеской переписки между школьниками и реализацию совместных образовательных проектов.

Во время телемоста учащиеся смогли пообщаться вживую и рассказать друг другу о культурных традициях своих стран. В преддверии майских праздников российские школьники объяснили значение Дня Победы, поделились историями о «Бессмертном полке», военном параде и праздничном салюте.

Китайские ученики, в свою очередь, рассказали о праздновании Первомая и других весенних фестивалей в Китае. Участники встречи отметили, что языковой барьер не помешал открытому диалогу и взаимному интересу. В дальнейшем школы планируют продолжить сотрудничество и организовать новые совместные проекты.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.