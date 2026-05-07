Школьники Подольска и Луганска провели телемост о памяти поколений

Телемост между школьниками Подольска и Луганска прошел 6 мая. Ребята рассказали о героях своих семей, обсудили военную историю и фильм «Подольские курсанты», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся Луганской средней школы № 37 имени А. Н. Линева поделились историями о защитниках Отечества и рассказали о родных, которые сегодня исполняют воинский долг. Школьники показали архивные фотографии и книгу «Ильинские рубежи», переданную им из Подольска на прошлой неделе. Эти материалы стали частью разговора о памяти и преемственности поколений.

В ответ ученики гимназии имени Подольских курсантов, школы № 18 имени Подольских курсантов, школы № 32 имени 177-го истребительного авиационного Московского полка, школы № 30 имени Героя России А. Ю. Щукина и школы имени Д. И. Зернова представили исторический экскурс. Они обсудили фильм «Подольские курсанты», рассказали о создании проекта и о том, почему съемки проходили в Подольске.

Отдельное внимание участники уделили истории города трудовой доблести, подвигу земляков и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции в названиях улиц и образовательных учреждений.

«Рад, что подрастающее поколение умеет не только слушать, но и говорить искренне, с уважением и любовью к истории своей страны. История России продолжается — и ее пишут молодые», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.