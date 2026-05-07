Чиновники в Архангельской области фиктивно трудоустроили жен

В Архангельской области бывший директор МКУ «Благоустройство» и его заместитель незаконно трудоустроили жен с 2019 по 2022 год. Об этом сообщает 29.ru .

На схеме чиновники, предположительно, заработали 1,2 млн рублей. Они отправляли в бухгалтерию фейковые табеля учета рабочего времени.

29.ru со ссылкой на источники сообщает, что бывший директор — Андрей К. Его заместитель Дмитрий Д. в настоящий момент числится умершим. Поэтому против него уголовное дело было прекращено.

Андрей К. осудили на три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет. Он не признал вину.

