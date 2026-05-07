Производитель из Подмосковья вышел в сеть «М. Косметик»

Компания ESTILAB из особой экономической зоны «Дубна» начала поставки продукции в федеральную сеть «М. Косметик» в апреле 2026 года. Бренды ICON SKIN и DE_CODE уже представлены в ряде магазинов по стране, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В апреле 2026 года начались поставки топовых позиций на всю сеть ретейлера. Продукция уже представлена в семи флагманских магазинах, 45 торговых точках в Москве и 34 — в Санкт-Петербурге. Также товары доступны через формат даркстора в Краснодаре. Компания планирует поэтапно расширять присутствие в магазинах сети по всей стране.

ESTILAB работает на российском рынке с 2016 года. Под управлением компании находятся два бренда — ICON SKIN и DE_CODE. Продукция представлена на ключевых маркетплейсах и в крупных косметических сетях федерального и регионального уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.