Предприятия Подмосковья провели акцию «Неделя без турникетов»

Предприятия Подмосковья в апреле присоединились к весеннему этапу Всероссийской акции «Неделя без турникетов» Союза машиностроителей России. Школьники и студенты посетили 18 организаций в 11 муниципалитетах региона и познакомились с производствами и инженерными профессиями, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В акции участвовали предприятия, входящие в Московское областное региональное отделение СоюзМаш. Мероприятия прошли в Дубне, Жуковском, Коломне, Королеве, Лыткарине, Наро-Фоминске, Подольске, Раменском, Реутове, Сергиевом Посаде и Серпухове.

Наиболее активными стали АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка», АО «ЦНИИТОЧМАШ» в составе ГК «Ростех» и АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», входящее в концерн «Радиоэлектронные технологии» ГК «Ростех». Около 600 человек посетили головную компанию АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве. Школьникам и студентам рассказали о целевом обучении и сотрудничестве с вузами и колледжами, а также представили образцы ракетной техники.

Лидером по числу мероприятий стало АО «ВПК «НПО машиностроения» в Реутове, которое приняло 2763 человека. Предприятие посетили учащиеся школ Подмосковья и Москвы, первокурсники МГТУ имени Н. Э. Баумана и студенты колледжа «Энергия». Для старшеклассников организовали профориентационные встречи по вопросам поступления на Аэрокосмический факультет Бауманского университета по целевым программам.

«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» позволяет познакомить молодежь с профессиями и помочь в выборе будущей специальности. Мы планируем масштабировать проект. Усиление профориентационной работы поможет решить проблему нехватки кадров в высокотехнологичной промышленности и ОПК», — отметил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.