Звезда сериала «Баффи» Николас Брендон умер из-за сердечно-сосудистых осложнений

Актер сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон скончался в доме в Индиане от сердечно-сосудистых осложнений и пневмонии, сообщает «Царьград» .

Николаса Брендона без сознания обнаружил друг в доме в городе Гринкасл, штат Индиана. Он вызвал полицию и скорую помощь, однако спасти артиста не удалось.

Медики установили, что 90% правой коронарной артерии были заблокированы из-за атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания. Среди сопутствующих факторов врачи назвали острую пневмонию и перенесенный три года назад инфаркт после постановки диагноза врожденного порока сердца. Сообщалось также, что актер много курил.

Семья артиста подтвердила причины смерти и выступила с заявлением.

«Большинство людей знают Никки благодаря его актерской карьере и персонажам, которых он воплощал на протяжении многих лет. Однако в последние годы он нашел свое призвание в живописи и искусстве. Ему очень нравилось делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Никки был страстным человеком, чутким и всегда стремящимся к творчеству», — сказано в заявлении его семьи.

В 2025 году умерла еще одна актриса сериала «Баффи — истребительница вампиров» — Мишель Трахтенберг. Ей было 39 лет.

