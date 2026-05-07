СМИ: экс-главу Минобороны Китая приговорили к смертной казни

Бывший министр обороны КНР Ли Шанфу был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Приговор вынес китайский Военный суд. Шанфу был признан виновным в получении и даче взяток. Исполнение приговора получило двухлетнюю отсрочку.

После истечения этого срока наказание может быть заменено на пожизненное заключение без права досрочного освобождения или смягчения наказания.

Также экс-главу Минобороны КНР пожизненно лишили политических прав. У него конфисковали личное имущество.

Ли Шанфу возглавлял Минобороны Китая с марта по октябрь 2023 года. В июне 2024 года Центральное телевидение страны сообщило, что генерал попал под следствие по подозрению в коррупции.

