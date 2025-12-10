Лавров: Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине
Фото - © Сергей Гунеев/РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия даст ответ на размещение иностранных войск на Украине. То же самое касается экспроприации активов европейцами, сообщает РИА Новости.
Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина и подчеркнул, что страна не собирается воевать с Европой. Но враждебные шаги по отношению к РФ не останутся без ответа.
«К любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — заявил Лавров.
Также глава МИД РФ отметил «безнадежную политическую слепоту» Евросоюза. Он отметил, что страны до сих пор считают, что могут победить Россию.
Ранее Лавров заявил, что РФ, в отличие от государств Евросоюза, проявляет уважение к точке зрения Венгрии по украинскому вопросу, а также к позиции любого другого государства. Премьер-министр Виктор Орбан принимает решения независимо от Брюсселя.
