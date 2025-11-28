Лавров заявил об уважении РФ к позиции Венгрии по Украине
Фото - © РИА Новости
РФ, в отличие от государств Евросоюза, проявляет уважение к точке зрения Венгрии по украинскому вопросу, а также к позиции любого другого государства. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с журналистом телеканала «Россия — 1» Павлом Зарубиным.
По словам Лаврова, в отличие от европейских стран, которые постоянно выражают недовольство, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимает решения независимо от Брюсселя.
«Мы уважаем позицию Венгрии, как и любой другой страны», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что 28 ноября в Кремле состоялись венгерско-российские переговоры с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
