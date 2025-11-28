Венгерско-российские переговоры завершились в Кремле

Переговоры России и Венгрии завершились 28 ноября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин проводил венгерского премьер-министра Виктора Орбана, пожав ему руку. Этот момент попал на видео, сообщает пресс-служба Кремля .

На опубликованных кадрах видно, как Орбан и Путин вышли из Кремля, на несколько секунд остановились на крыльце, пожали друг другу руки, затем венгерский премьер спустился к машине и сел в нее.

Ранее сообщалось, что в Кремле стартовали двусторонние переговоры.

На повестке был не только украинский кризис, но и поставки, в том числе нефти в Венгрию.

