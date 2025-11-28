Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят переговоры в Кремле. Российский лидер отметил, что отношения стран продолжают развиваться, несмотря на все сложности, сообщает РИА Новости .

Путин подчеркнул, что постоянно находится в контакте с Орбаном, в том числе они общаются по телефону. Нынешние трудности не смогли повлиять на отношения Москвы и Будапешта, которые продолжают развиваться.

«Мы хорошо знаем, что у нашей истории были разные периоды, но сегодня они основаны на самом лучшем из того, что было в наших отношениях, и на прагматичном подходе к развитию двусторонних связей», — заявил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что знает позицию Орбана относительно украинского конфликта и его разрешения. Перед вылетом в Москву премьер-министр отметил, что хотел бы продолжить импорт нефти и газа в страну. Экспорт из России обеспечил Венгрии самые низкие цены на энергоносители в Европе.

Ранее Орбан направил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором призвал отказаться от финансирования ВСУ и поддержать новый план США по урегулированию конфликта на Украине.

