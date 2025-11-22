Орбан призвал Евросоюз не давать денег Украине и поддержать план США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан направил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором призвал отказаться от финансирования ВСУ и поддержать новый план США по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС .

«Российско-украинская война привела Европу к историческому поворотному моменту. Президент США Дональд Трамп не отказывается от стремления установить мир на Украине», — отметил Орбан в своем аккаунте в соцсети Х.

Он подчеркнул, что перед Европой сегодня открываются два пути. По его словам, европейцы смогут выйти из политического тупика, если смогут объединиться вокруг мирной инициативы США.

Орбан подчеркнул, что другой путь ведет прямиком к войне с РФ. Это может случиться, если евролидеры, выступающие за войну, продолжат давать деньги и оружие Украине без поддержки США. Он предупредил ЕС о трагических последствия такого решения.

Как уточнил премьер-министр, Венгрия выберет путь мира, ведь этого требуют мораль и здравый смысл.

