В Подмосковье подали почти 2 тыс уведомлений о сносе с начала года

С начала 2026 года на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировали почти 2 тыс. уведомлений о начале и завершении сноса объектов капитального строительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.