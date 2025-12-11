сегодня в 12:21

Лавров: потери ВСУ уже превысили 1 млн человек

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, потери украинской армии в ходе конфликта превысили 1 млн человек, сообщает ТАСС .

В четверг проходит посольский круглый стол по теме урегулирования конфликта на Украине. Министр иностранных дел уточнил, что людские потери ВСУ продолжают расти.

«Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, подпитывался некоторыми запрещенными субстанциями, в повседневной жизни превратился в организованную преступную группу», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия даст ответ на размещение иностранных войск на Украине. То же самое касается экспроприации активов европейцами.

