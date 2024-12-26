Лавров допустил удар ВС РФ по центрам принятия решений в Киеве

Россия определяет список целей на территории Украины для атаки, ориентируясь на уровень угрозы для себя. Под ударом могут оказаться и центры принятия решений в Киеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что Франция по закрытым каналам несколько раз предлагала РФ обсудить ситуацию на Украине. Киев для этого предлагали не привлекать.

Лавров ранее говорил, что перемирие с Украиной невозможно. Это связано с тем, что нет надежных договоренностей.

28 ноября «Военная хроника» показала модель удара «Орешником» по центрам принятия решений.