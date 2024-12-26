Лавров допустил удар ВС РФ по центрам принятия решений в Киеве
Лавров: РФ может атаковать центры принятия решений в Киеве
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Россия определяет список целей на территории Украины для атаки, ориентируясь на уровень угрозы для себя. Под ударом могут оказаться и центры принятия решений в Киеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что Франция по закрытым каналам несколько раз предлагала РФ обсудить ситуацию на Украине. Киев для этого предлагали не привлекать.
Лавров ранее говорил, что перемирие с Украиной невозможно. Это связано с тем, что нет надежных договоренностей.
28 ноября «Военная хроника» показала модель удара «Орешником» по центрам принятия решений.