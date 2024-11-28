«Военная хроника» показала модель удара «Орешником» по центрам принятия решений

Если Россия нанесет удар по центру принятия решений в Киеве гиперзвуковой ракетой «Орешник» в ядерном оснащении мощностью заряда 150 килотонн, то он вызовет разрушения правобережной части Киева, где находятся правительственные здания. Об этом рассказал Telegram-канал «Военная хроника».

Как только один из блоков ударит на улице Грушевского между строениями Верховной рады и кабинета министров, урон ударной волной будет нанесен зданию министерства обороны Украины на Воздухофлотском проспекте. Сильные разрушения появятся только при попадании одного блока.

Если на такую территорию приземлятся два и более блоков, которых в ракете 10, сильный удар будет нанесен Соломенскому, Шевченковскому, Печерскому районам и Воздвиженке. Поскольку «Орешник» летит на скорости 12,2 тыс. километров в час, будут уничтожены защитные сооружения под землей, среди которых и бункеры для властей Украины.

Путин ранее подтвердил, что Россия может ударить «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве. Это гиперзвуковая ракета, летящая со скоростью 2,5-3 км в секунду. Ее не могут сбить западные системы ПВО.