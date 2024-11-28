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Путин подтвердил, что РФ может ударить «Орешником» по центрам принятий решений

Президент России Владимир Путин еще раз подтвердил, что Россия может нанести удар «Орешником» по центрам принятия решений в столице Украины, Киеве. Об этом сообщает ТАСС .

Россия дополнительно проводит испытания «Орешника». Это делается для того, чтобы оружие было усовершенствовано, добавил Путин.

Гиперзвуковая ракета «Орешник» летит со скоростью 2,5-3 километра в секунду. Перехватить ее современные средства противовоздушной обороны Запада не могут.

Ранее Путин говорил, что Генштаб и Минобороны РФ выбирают новые цели для нанесения удара «Орешником» по Украине.