Путин: МО и Генштаб выбирают новые цели для удара «Орешником» на Украине

Генштаб и Минобороны России выбирают новые цели и готовятся к следующему удару новейшим оружием «Орешник» на территории Украины, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, пишет ТАСС .

Российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит использовать «Орешник» на агрессивные действия противника. Он напомнил, что аналогов нового оружия средней дальности в мире не существует, а современные средства ПВО не могут его отследить.

Путин заявил, что у России не было выбора и она вынуждена была использовать «Орешник». Испытания новейшего оружия продолжатся.

Путин сообщил, что наша страна всегда будет отвечать на агрессивные меры противника.