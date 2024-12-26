Перемирие с Украиной в настоящее время невозможно из-за отсутствия надежных договоренностей. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС .

По мнению Лаврова, в текущих обстоятельствах перемирие с Украиной — путь в никуда. При этом Россия не выдвигает никаких предварительных условий относительно переговоров с Киевом. Для нашей страны важно, чтобы были исполнены уже имевшиеся договоренности.

«Много уже на эту тему было сказано, президент (Владимир Путин — ред.) неоднократно к этой теме обращался, в том числе и во время прямой линии, до этого на клубе „Валдай“, в ходе других мероприятий: нас не может устроить пустой разговор», — заявил Лавров.

По словам премьер-министра, заговорить о мире можно будет только тогда, когда будут установлены надежные юридические договоренности, которые будут строго исполняться. Они также должны обеспечивать безопасность России.