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Количество пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновскую область выросло до 12

Количество пострадавших в результате массированной атаки БПЛА на Ульяновскую область выросло до 12, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Работаю на месте устранения последствий атаки БПЛА на Ульяновск», — написал Русских в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате террористической атаки киевского режима пострадали 12 человек, трое из которых находятся в стационарах Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь амбулаторно. Среди раненых двое детей.

Глава региона добавил, что при атаке БПЛА повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. В одном из МКД есть частичное обрушение. Все коммунальные службы задействованы для ликвидации последствий атаки на гражданские объекты.

Ранее Русских рассказал, что при массированной атаке БПЛА на Ульяновск есть пострадавшие. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд.

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