«Метровагонмаш» в Мытищах поставил 350 вагонов метро с начала 2026 года

Завод «Метровагонмаш» в Мытищах с начала 2026 года поставил 350 вагонов для метро Москвы, Санкт-Петербурга и Ташкента. Об итогах работы предприятия сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Метровагонмаш» (МВМ, входит в ТМХ) с начала 2026 года поставил 240 вагонов для московского метро, 54 — для метро Санкт-Петербурга и 56 — для метро Ташкента. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева озвучила эти данные на торжественном мероприятии ко Дню машиностроителя в Мытищах.

«Метровагонмаш» входит в четверку крупнейших в мире поставщиков вагонов метро. В 2025 году предприятие поставило 524 вагона. По словам Зиновьевой, к настоящему времени завод изготовил более 320 вагонов модели «Москва-2026», из них 296 ввели в эксплуатацию.

В мероприятии приняли участие представители «Трансмашхолдинга», генеральный директор «Метровагонмаша» Андрей Степнов, партнеры компании, представители региональной и муниципальной власти. Степнов поблагодарил сотрудников завода за работу.

«За каждым вагоном стоит огромный труд всего коллектива: технологов, сварщиков, сборщиков, контролеров. Именно благодаря вашей слаженной работе мы можем гарантировать надежность, комфорт и безопасность поездов», — отметил Степнов.

Зиновьева вручила пятерым сотрудникам предприятия награды министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области за трудовые успехи и профессиональное мастерство. Она также сообщила, что в машиностроительной отрасли региона работают около 250 крупных и средних предприятий, на которых заняты свыше 106 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.