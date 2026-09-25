Холдинг «Швабе» показал историю Сергиева Посада на снимках «Зенита»

Сергиев Посад вошел в фотопроект «Было/стало на «Зенит»»: архивные виды города пересняли на фототехнику «Зенит» и оживили с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В фотопроекте холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» «Было/стало на «Зенит»» сопоставили архивные и современные виды Сергиева Посада. Старые кадры пересняли на фототехнику «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева, а затем с помощью искусственного интеллекта создали эффект оживающей фотографии.

В экспозицию вошли виды Троице-Сергиевой лавры, Пятницкого подворья, Красногорской площади, жилых кварталов и административных зданий. Снимки показывают, как менялась застройка вокруг лавры при сохранении исторического облика монастыря. Среди городских объектов — здание администрации Сергиево-Посадского городского округа и дома на улице Красной Армии.

Промышленную историю города представляет архивный кадр первомайской демонстрации с грузовиком Загорского оптико-механического завода. Предприятие входит в холдинг «Швабе», работает в Сергиевом Посаде более 90 лет и остается одним из градообразующих в округе. Еще один сюжет посвящен зданию Мариинского убежища для престарелых сестер милосердия. Его построили в 1910–1911 годах по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны. Позднее здесь разместили больницу, которая работает до сих пор.

В проекте также представлены Красногорск и Лыткарино. Он охватывает Москву и города Подмосковья, где работают предприятия «Швабе»: Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, ГНЦ РФ НПО «Орион» и Московский завод «САПФИР». Желающие могут отправить архивные снимки улиц и объектов на pressa-media@shvabe-media.ru. Авторы отобранных кадров получат памятные подарки, а интересные места переснимут на «Зенит». Фотографии опубликованы в соцсетях холдинга и доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/5F3nGpTLkolcvQ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.