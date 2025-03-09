Илон Маск унизил главу польского МИД после угроз заменить Starlink для ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на провокационное заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, который пригрозил заменить Starlink для ВСУ, если компания SpaceX не будет оправдывать надежд. По словам Маска, Сикорский «маленький человек» для таких решений, пишет РИА Новости .

«Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует», — заявил Маск в соцсети Х в ответ на угрозу Польши.

Сикорский ранее пообещал найти замену системы спутникового интернета Starlink, которую Польша оплачивает для нужд ВСУ.

До этого Илон Маск в соцсетях высказался, что если он решит отключить Starlink, то киевский режим лишится костяка своей обороны.